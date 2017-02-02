Polis Radyosu "Şark Bülbülü'nü Andı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film ve Radyo Televizyon Şube Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosu, düzenlediği programla "Şark Bülbülü" unvanlı ses sanatçısı Celal Güzelses'i andı.



İl Emniyet Müdürlüğü, bir taraftan kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için operasyonlar düzenlerken, diğer taraftan sosyal sorumluluk projeleriyle kentin kültürel mirasına sahip çıkıyor.



Foto Film ve Radyo Televizyon Şube Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Polis Radyosunca Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği Diyarbakırlı ses sanatçısı Güzelses'in ölümünün 58. ölüm yıl dönümü dolayısıyla özel program yaptı.



Araştırmacı Mehmet Ali Abakay ile Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu'nun misafir edildiği "Hayata Dair" adlı programda, Güzelses'in hayatından kesitler anlatıldı, kendi sesinden parçalar dinletildi.



Şube Müdürü Mehmet Noyat, yaptıkları programla ilgili, "Polis olarak vatandaşlarımıza hayati bir konu olan güvenlik hizmeti sunmanın yanında medeniyetler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın kültürünü, sanatını ve müziğini ön plana çıkarmak için Polis Radyosu olarak çalışmalarda bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.