Polis Özel Harekat Sınavına Hazırlık Kursu

Mersin'in Silifke ilçesinde özel harekat polisi olmak isteyen gençler için hazırlık kursu açıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda ücretsiz olarak açtığı polis okullarına hazırlık kursu büyük ilgi görüyor.



Yaklaşık 170 kursiyerin katıldığı spor kurslarıyla gençler özel harekat polisi olabilmek için ter döküyor.



Antrenör Hamdi Seyran'ın eğitmenliğinde sınava hazırlanan gençlere, sürat, kuvvet, dayanıklılık ve devamlılık kazandırma hedefleniyor.



Sınavlara girerek özel harekat polisi olabilmek için kondisyon çalışan gençleri ziyaret eden Kaymakam Şevket Cinbir, özellikle terörle mücadele kapsamında 10 bin özel harekatçı polisin devlete alınacağını ve polis adayı Silifkeli gençler için de bu kursu açtıklarını söyledi.



Ülkenin çok çetin bir süreçten geçtiğini ifade eden Kaymakam Cinbir şöyle konuştu:



"Her geçen gün bizim geleceğe yönelik hedeflerimizin önüne engel çıkaran zaman zaman içimizi acıtan eylemleriyle bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan zalimlere dur diyeceğimiz gücü elde etmemizi engellemek için var gücüyle bu millete yüklenen güçler var.



Bu güçler zaman zaman içimizdeki hainlerle bu ülkedeki hedeflerini gerçekleştirmeye çalıyorlar. Bazen PKK, bazen DAEŞ, bazen FETÖ, bazen DHKP/C olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu güçler kiraladıkları taşeronları ülkemize gönderiyorlar.



Bu millet aydınlık yarınları olan bir millettir. Çok güçlü ve çok iyi bir millete sahibiz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz, devletimiz bu liderliğin etrafında kenetlenmiş durumdadır. Türk Milletine yakışan bir geleceği oluşturmak için mücadele içindeler."