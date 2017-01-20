Polis Özel Harekat' Kursuna Katılan Gençlerden Başkan Erener'e Ziyaret

Giresun'un Görele Belediyesi tarafından açılan ve Görele ve civar ilçelerden 60 adayın katıldığı 'Polis Özel Harekat' kursunda eğitim alan gençler Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'i ziyaret etti.



Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda yapılan Fiziki Yeterlilik Mülakat Parkuru'na katılan gençler, eğitimci Mehmet Temel Sefer ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Başkan Erener, yakın zamanda yapılacak olan 'Polis Özel Harekat' sınavı için gençlere başarılar dileyerek, her zaman destekçilerinin olacağının sözünü verdi. Gençler ise, sağladığı desteklerinden dolayı Başkan Erener ve ekibine, teşekkür ederken, eğitimci Mehmet Temel Sefer'e plaket verildi. - TRABZON