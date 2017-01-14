Polis Özel Harekat Adayları Ömer Halisdemir'in Kabrini Ziyaret Ediyor

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına gelen polis adayları 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ediyor.



Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu kasabasında bulunan Ömer Halisdemir'in kabrine gelerek dua eden polis adayları, polis olduklarında kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yolunda gitmek istediklerini söyledi.



Kahramanmaraş'tan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına arkadaşlarıyla gelen Mücahit Karaca (20), "Şehidimize rahmetler diliyoruz. Bu vatan için canını verecek az insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden şehidimizin kabrini herkesin ziyaret etmesi gerek. İnşallah ben de polis olup, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in yolunda, vatanımız milletimiz için çalışacağız çabalayacağız" dedi.



Kahramanmaraş'tan oğlunu Niğde POMEM'e sınava getiren Ali Gün ise, sınava girmeden önce kahraman şehidin kabrini ziyarete geldiklerini belirterek, "Onun sayesinde ülkemiz kurtuldu. Onun gibi insanlar zor gelir bu dünyaya. Üzerinden çok zaman geçti ama hala gelen giden çok insan varmış. Biz de şehidimizin memleketine ziyarete geldik. Şehidimizin evine gidip, babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i de ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu. - NİĞDE