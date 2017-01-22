Polis, Otobüsteki Yolcuda Bonzai Ele Geçirdi

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde polis tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde bir miktar bonzai bulundu.



İstanbul'dan Samsun yönüne giden yolcu otobüsü, Osmancık İlçesi'nde D-100 karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Polisin otobüsteki A.K. isimli yolcuya yaptığı üst aramasında bir miktar bonzai bulundu. A.K. polis tarafından gözaltına alınarak Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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