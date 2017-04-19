Polis O' mahallede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor



BURSA - Bursa polisi vatandaşların uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek için yol kapatıp yürüyüş yaptığı Demetevler mahallesinde tacirlere göz açtırmıyor. Mahallede torbacı denen kişilere başka şehirlerden uyuşturucu getirdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.Y. isimli kişinin Yıldırım ilçesinde ikamet eden N.Ö. isimli kişiye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. N.Ö. nun evinde yapılan aramada 5314 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 14 bin 410 lira para ve 504 Amerikan doları, S.Y. isimli kişinin iş yerinde yapılan aramada ise 338 gram esrar ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan bir başka operasyonda 55 plakalı otomobille şehir merkezinde torbacı denilen şahıslara uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen F.F. ve S.A. isimli kişilerde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Demetevler'e sıkı markaj

Öte yandan geçtiğimiz ay vatandaşların uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek için yol kapatıp yürüyüş yaptığı Demetevler mahallesinde polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Mahalleyi gözetim altına alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok baskın ve operasyonlarda onlarca kişiyi gözaltına aldı. Aynı mahallede dün yapılan polis operasyonunda F.B ve M.P. isimli kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet çalıntı silah ile bu silahlara ait 98 adet fişek, İ.D. isimli kişinin evinde yapılan aramada 3 adet çalıntı silah ile bu silaha ait 60 adet fişek, A.Ö. ve Ö.Ç. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada ise değişik miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddeleri ile şahıslara ait otomobilde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Bölgede hafta boyunca devam eden operasyonlarda 10 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Gözaltındaki S.Y.,N.Ö.,F.S.,F.F.,ve S.A. isimli 5 kişi İştirak Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevkedildi.

(UGR-