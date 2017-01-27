Polis Noktasını Gören Sürücü Suriyelileri Bırakıp Kaçtı

TEKİRDAĞ (İHA) – Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan 10 Suriyeli Tekirdağ'da yakalandı. Şahıslar, kendilerini getiren sürücünün polis noktasını görünce kaçtığını söyledi.



Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların Tekirdağ'da gezdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Osman Çiftliği mevkiine giden polis ekipleri 5 Suriye uyruklu vatandaşı gözaltına alındı. Ellerinde Hakkari'de dolaşma izin belgesi oldukları tespit edilen 5 Suriyeli vatandaş ifadelerinde, kendilerini getiren sürücünün polis noktasını görünce kaçtığını ve kendileriyle birlikte 5 arkadaşlarının daha olduğunu belirtti.



Şahısların ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri diğer 5 Suriyeliyi de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları iddia edilen 10 Suriyeli Hakkari'ye gönderildi. - TEKİRDAĞ