Polis Muhtarlarla Huzur Toplantısı Yaptı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği mahalle muhtarlarıyla "huzur toplantısı" düzenledi.



Yeşilyurt halk merkezi salonunda gerçekleştirilen toplantıya Toplum Destekli Polislik Büro Amir Vekili Lokman Ünal, Malatya Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Toplum Destekli Büro Amirliğine bağlı polisler ve mahalle muhtarları katıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amir Vekili Lokman Ünal, toplantıda yaptığı konuşmasında, Toplum destekli polis'in kuruluş amaçlarından biri Güvenlik hizmetlerine toplumun katılımının sağlanmak olduğunu söyleyen Ünal," Bu kapsamda Polis' Merkezlerimizin sorumluluk alanları, bölgenin nüfusu, yerleşim yapısı, coğrafi özellikleri, suçluluk ve risk durumu ile genel nüfus hareketliliği göz önünde bulundurularak alt görev alanlarına ayrılmış ve bu alanlara TDP personeliz görevlendirilmiştir" diye konuştu. Toplum destekli polis büro amirliği olarak sürekli muhtarları ziyaret ettiklerini ifade eden Ünal,"Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 176 muhtar ziyareti, 318 kamu kurum ve kuruluşu ziyareti, 960 esnaf ziyareti yapılarak hem bu alt görev alanlarındaki genel güvenlik sorunları tespit edilmeye çalışılmış hem de bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Tespit edilen sorunlar ilgili birimlere bildirilmiştir. Bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında internet güvenliği, telefon dolandırıcılığı, Evden ve iş yerinden hırsızlık konularında yaklaşık 3000 adet broşür dağıtılmış ve 136 okulda yaklaşık 900 öğrenciye İnternet güvenliği ve genel güvenlik konularında sunumlar yapılmıştır" şeklinde konuştu. - MALATYA