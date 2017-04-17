Polis Merkezinin Yakınına Bırakılan Ayakkabı Kutusu Fünye ile Patlatıldı

İZMİT'te, Devriye Ekipler Amirliği'nin yakınlarına bırakılan poşet içerisindeki ayakkabı kutusu bomba olabileceği şüphesiyle fünye ile patlatıldı.



Olay, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kocaeli Fuar alanı içerisinde bulunan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği yakınlarında meydana geldi. Polis merkezi yakınlarında kaldırım üzerine bırakılan bir ayakkabı kutusu bomba şüphesi yarattı. Polisler tarafından yol kesilerek çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları tarafından kutuya fünye yerleştirildi. Ayakkabı kutusu fünye ile patlatılırken içerisinden kullanılmış ayakkabı çıktı.



- Kocaeli