Polis Memurunun Terastan Düşerek Şehit Olmasına Takipsizlik

Polis memuru Numan Şeref Datlı'nın, terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP ilçe binasının terasına çıkan 2 kişiyi indirmek isterken havalandırma boşluğundan düşerek şehit olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ümraniye Güvenlik Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Numan Şeref Datlı'nın 18 Aralık 2016'da terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın terasına çıkan iki kişiyi indirmek üzere çıktığı terastan düşerek şehit olmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan takipsizlik kararında, Alemdağ Caddesi'ndeki HDP ilçe teşkilatının bulunduğu binaya iki kişinin Türk Bayrağı asmak için çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olaya müdahale eden polis memurlarından Numan Şeref Datlı'nın binanın çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Takipsizlik kararında, Datlı'nın binanın üstünde geçiş için konulan tahta yerine havalandırmanın plastik çatı malzemesine bastığı, bu malzemenin vücudunu taşımadığı ve bu nedenle havalandırma boşluğuna düştüğünün anlaşıldığı kaydedildi.



Adli Tıp Kurumu raporuna göre polis memuru Datlı'nın genel beden travmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte iç organ büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle vefat ettiğinin tespit edildiği aktarılan takipsizlik kararında, Datlı'nın görevi nedeniyle vefat etmesi düşünüldüğünde şehit kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.



Takipsizlik kararında, soruşturma sonucunda polis memuru Datlı'nın ölümünden başka bir kişi ya da kişilerin eylemi ya da kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.