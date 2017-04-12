Polis Memuruna Linç Girişimine 43 Yıl Hapis Cezası

Ankara'daki terör saldırısı sonrası 10 Ekim 2015'te düzenlenen izinsiz yürüyüş sırasında bir polis memuruna linç girişiminde bulunulmasına ilişkin haklarında dava açılan 5 sanığa, toplam 43 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar Koray Abdan, Ayhan Kahraman, Ahmet Dik, Abdülkadir Kabul ve Gökhan Kuşku ile avukatları hazır bulundu.



Savunma yapan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Mahkeme hakimi, olay günü görevli polis memuru C.S'yi kemiklerini kıracak şekilde darbeden sanıklardan Koray Abdan, Ayhan Kahraman, Abdülkadir Kabul ve Gökhan Kuşku'yu darp, mala zarar verme, toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet gibi suçlardan 8 yıl 6'şar ay, diğer sanık Ahmet Dik'i ise 9 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.



Öte yandan aynı olay kapsamında 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle daha önce Çocuk Mahkemesinde davası görülen Ömer A'nın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.



Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 10 Ekim 2015'te düzenlenen izinsiz yürüyüş sırasında, grup üyelerinden bazıları, görüntü çeken polis memuruna linç girişiminde bulunmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan 6 kişi tutuklanmıştı. Sanıklar ilerleyen tarihlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.