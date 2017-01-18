Polis Memuru Ölümden Kurtuldu

Muğla Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan tarihi eski ev, vatandaşların gözleri önünde tamamen yıkıldı. Bir polis memuru, son anda yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu.



Milas Hacı İlyas Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde bulunan 100 yıllık tescilli Rıfat Ağa Konağı, vatandaşların gözleri önünde yıkıldı. Binanın göçme anında oradan geçen bir polis memuru, yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Olumsuz hava şartlarıyla eski bina yerle bir oldu. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşayan tarihi binanın yıkılmasıyla, Tabakhane Caddesi yolu kapandı.



Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - MUĞLA