Polis Memuru, Kazada Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Nuri Aktaş yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Ahmetbeyli-Ataköy mevkiinde meydana geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na ailesini bıraktıktan sonra dönüşe geçen polis memuru Nuri Aktaş yönetimindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Kuşadası Asayiş resmi ekiplerde görevli polis memuru Aktaş ile diğer otomobildeki 43 yaşındaki Yılmaz Aykut ile 40 yaşındaki Ali Aytun Cengiz yaralandı.



Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Aktaş, Menderes Devlet Hastanesi'ne, Nuri Aykut, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Ali Aytun Cengiz ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Nuri Aktaş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. - İzmir