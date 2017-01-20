Samsun'da bir süredir kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Adnan Gündoğdu (46) yaklaşık bir ay önce kalbinden rahatsızlanarak Atakum ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.



Evli ve iki çocuk babası Gündoğdu, Hastanede bilinci kapalı olarak tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.



Gündoğdu'nun cenazesi yarın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesinde toprağa verilecek.