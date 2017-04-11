Polis Memuru, Döner Bıçaklı Saldırıda Yaralandı

ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde evinin önünde kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğrayan 44 yaşındaki Cihat Taşhan yaralandı.



Olay, saat 21.30'da Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 2365 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Taşhan, tamire götürdüğü motosikletiyle döndüğü evinin önünde, kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan Taşhan'ın kafa bölgesinde de kırıklar oluştu. Saldırganlar kaçarken, çevre sakirlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Taşhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Taşhan'ın bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği kaydedildi.



Polis saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. - Antalya