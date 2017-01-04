Polis Kuş Uçurtmuyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet ekipleri adeta kuş uçurtmuyor.



Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada, araç sürücüleri ve yanlarındaki yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor. Ayrıca araç içi ve bagajlar didik didik aranıyor. Şüpheli görülen araçların sorguları yapılıyor. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan bir şahsın ele geçirildiği bildirildi.



Emniyet ekipleri, bilhassa Mudanya BUDO terminali ve Güzelyalı İDO terminalinde sıkı kontroller yapıyor. - BURSA