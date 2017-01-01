Polis Kuruçeşme'de Saldırı ile İlgili Olabileceği Düşünülen Şüphelinin Peşinde

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı eğlencesi için gece kulübüne gelenleri katlettikten sonra kayıplara karışan saldırgan teröristi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

ÖZEL HAREKAT BÖLGEDE

Polis, Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi aramaya başladı.

ŞÜPHELİ ŞAHSI GÖREN VATANDAŞ İHBARDA BULUNDU

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.