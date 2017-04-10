Polis Kıyafeti Giyen Öğretmenden Evlenme Teklifi

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümünü dolayısıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen etkinlikte polis kıyafeti giyen İngilizce öğretmeni, meslektaşı olan kız arkadaşına evlilik teklif etti.



Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.



Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerinin kökünü kazıdığını ve bundan sonra da kazımaya devam edeceğini belirtti.



İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu da polisin gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduğunu, gerekirse bu uğurda canlarını bile feda edeceklerini söyledi.



Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin okuduğu şiir, müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimiyle devam etti.



Programın sonunda polis kıyafeti giyerek sahneye çıkan Gazi İlk ve Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Ufuk Önsoy, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulundaki rehber öğretmeni Rukiye Kapu'ya evlenme teklif etti.



Önsoy, sahnede diz çökerek Kapu'ya yüzük uzattı. Rukiye Kapu ise evlenme teklifine "evet" yanıtını verdi.



Kaymakam Kaşıkçı ve programa katılanlar çifti alkışlayarak mutluluklarını paylaştı.



Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve polisler katıldı.