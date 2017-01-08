Polis Karda da Uygulamalarına Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yüzlerce polisin katılımıyla 10 noktada asayiş uygulaması başlattı. Mahmutbey Gişeler'de de güvenlik önlemini arttıran polis ekipleri, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere GBT uygulaması yapıyor.



Polis ekipleri, kar kış demeden İstanbul'un 10 noktasında asayiş uygulamalarına devam ediyor. Mahmutbey Gişeler'de de güvenlik önlemini arttıran ekipler, şüpheli buldukları aracı durdurarak sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıyor. Yaklaşık 2 gündür İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen çalışmalarına devam eden yüzlerce polisten oluşan ekip, durdurdukları araçları didik arıyor. Uygulama trafiğin yoğun olduğu noktalarda gün boyunca devam edecek. - İSTANBUL