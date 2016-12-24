Polis İkinci Soygunda da 4 Kara Çarşaflı Kadınla Bir Kez Daha Karşılaştı

Ali AKSOYER / İstanbul DHA



İstanbul'da 5 gün önce iki döviz bürosu kuryesini ayaklarından vurarak yaklaşık 1,5 milyon lira gasp eden ve aradan 18 saat geçmeden polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüpheliler arasında döviz bürosu kuryelerini vuran kişinin de olduğu belirtildi.



AYNI KADINLAR BİR BAŞKA SOYGUNDA DA POLİSİN KARŞISINA ÇIKMIŞTI



Öte yandan şüphelilerle birlikte Emniyet'e getirilen siyah çarşaf giyen peçeli Özbekistan uyruklu 4 kadının, İstanbul'da geçtiğimiz Haziran ayında 2 milyon lira gasp edilen bir başka soygun olayından sonra yakalanan şüpheliyle aynı evde gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Kadınların her iki olayda da savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi. Polis şimdi iki olay arasında bir bağ olup olmadığını araştırıyor.



SOYGUN YAPTIKTAN 18 SAAT SONRA PARALARLA BİRLİKTE YAKALANMIŞLARDI



Fatih, Ordu caddesi üzerinde 19 Aralık 2016 tarihinde bir döviz bürosuna para taşıdıkları öğrenilen iki kurye, Laleli tramvay durağına geldiklerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kuyumcu kuryeleri bacaklarından vurulurken şüpheliler para dolu çantaları alarak kaçtılar. Şüphelilerin aldıkları çantalarda 1 milyon lira, 100 bin dolar ve 30 bin Euro para bulunduğu tespit edildi.Olaydan sonra harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir süre sonra şüphelilerin olayda kullandıkları aracın bir otoparkta terk edildiği tespit edildi. Soygundan 18 saat sonra Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, gasp edilen paraların tamamı da ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan 4 kadın da bilgilerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



EVDE BULUNAN SOYGUN PARASI İÇİN "BİRİ BIRAKIP GİTTİ" DEDİLER



Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler Yakhya Ü., Ayşa Y., Hüsnan S.'nin yanı sıra olayda döviz bürosu kuryelerini vurduğu öğrenilen Abdurrahman N.'nin de yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin ifadelerin de suçlamaları kabul etmedikleri evde bulunan soygun parasını ise "Bir arkadaşımız içinde para dolu çantayı bırakıp gitti. İçinde ne olduğunu bilmiyorduk.ö dedikleri öğrenildi.



YİNE AYNI KADINLAR



Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yakalanan bilgilerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 kadının, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da meydana gelen 2 milyon dolar gasp edilen bir başka soygun olayında gözaltına alındıkları belirlendi. Kadınların soygundan sonra yakalanan şüphelinin evinde bulundukları için gözaltınaalındıkları öğrenildi. 23 Haziran 2016 tarihinde Merter'de meydana gelen bu olayda Mağdur O.E.'nin içinde bulunduğu otomobil'in önünü susturucu silahlarla kesen şüpheliler 1 milyon 916 bin doları gasp ederek kaçmışlardı. O tarihte yapılan polis soruşturmasında şüphelilerden Davran B.(22) gözaltına alınmış, evinde yine bu dört kadın çıkmıştı. Özbekistan uyruklu öğrenilen kara çarşaflı ve peçe takan kadınlar Shak H., Manat L., Golch H., Mach H.'nin her iki olayda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.



Polis iki silahlı gasp olayı arasında bir bağlantı olabileceğini belirterek soruşturmanın bu yönde sürdürüldüğünü söyledi. Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yakhya B. ve Abdurrahman N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.