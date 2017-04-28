Polis, Hırsızlık Şüphelisini İnternette İz Sürerek Yakaladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir nalburdan 200 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin internette iz sürmesi sayesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 22 Nisan'da Gebze'deki bir nalburdan, 200 bin lira değerinde malzeme çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.



Yapılan incelemelerde iş yerinin güvenlik kameralarının olay sırasında etkisiz hale getirildiğini belirleyen ekipler, internet üzerinden satış yapılan e-ticaret sitelerini araştırmaya başladı.



Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan Tuğgay A'nın söz konusu malzemeleri internette satışa çıkardığını tespit etti.



Bunun üzerine müşteri kılığında Tuğgay A'nın iş yerine giden polis ekipleri, çalınan ürünleri ele geçirdi.



Tuğgay A, polise verdiği ifadesinde söz konusu malzemeleri 30 bin lira karşılığında İlker K'den (30) satın aldığını söyledi.



Ekipler, daha sonra Tuzla Şifa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda İlker K'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, şüpheli İlker K'nin 4 ayrı suçtan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.