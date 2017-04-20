Kars'ta polis hırsızlara göz açtırmıyor.



Kaleiçi Mahallesi Hasan Ağa Çıkmazı Sokak üzerinde bir vatandaşa ait ikamette meydana gelen 'Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığı'nın İhlali ve Mala Zarar Verme' olayı sonrasında harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 'Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme' olaylarını gerçekleştiren 1 erkek şüpheli ve 1 Suça Sürüklenen Erkek Çocuk olmak üzere iki şüpheli tespit edilerek aynı gün yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan tahkikat sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS