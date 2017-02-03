Polis Hırsız Değil, At Kovaladı

Edirne’de polis bu kez hırsızların değil, trafiği tehlikeye düşüren atın peşine düştü.

Polis Hırsız Değil, At Kovaladı

Edirne'de polis bu kez hırsızların değil, trafiği tehlikeye düşüren atın peşine düştü. Gece yarısı trafikte sürücülere zor anlar yaşatan başıboş atı polis trafikten uzaklaştırdı.

Edirne'de, başıboş atlar kent merkezinde dolaşmaya devam ediyor. Gece yarısı trafikte seyreden başıboş at, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Orduevi kavşağında, sürücülerin önünde seyreden başıboş atı, polis anonslar yaparak uzaklaştırarak sürücülerin rahat nefes almasını sağladı. - EDİRNE

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Edirne, Polis