Edirne'de polis bu kez hırsızların değil, trafiği tehlikeye düşüren atın peşine düştü. Gece yarısı trafikte sürücülere zor anlar yaşatan başıboş atı polis trafikten uzaklaştırdı.
Edirne'de, başıboş atlar kent merkezinde dolaşmaya devam ediyor. Gece yarısı trafikte seyreden başıboş at, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Orduevi kavşağında, sürücülerin önünde seyreden başıboş atı, polis anonslar yaparak uzaklaştırarak sürücülerin rahat nefes almasını sağladı. - EDİRNE
Polis Hırsız Değil, At Kovaladı
Edirne’de polis bu kez hırsızların değil, trafiği tehlikeye düşüren atın peşine düştü.
Edirne'de polis bu kez hırsızların değil, trafiği tehlikeye düşüren atın peşine düştü. Gece yarısı trafikte sürücülere zor anlar yaşatan başıboş atı polis trafikten uzaklaştırdı.