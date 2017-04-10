Polis Haftası Kuşadası'nda Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinlikler kutlanıyor.



Kuşadası'ndaki etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde davetliler için kokteyl düzenlendi. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile çok sayıda davetli ve vatandaşın katıldığı törende konuşan Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, polisin, halkın huzur ve güvenini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev başında olduğunu belirterek, mevcut huzur ortamının devamı için görevlerini fekadarca sürdüreceklerini söyledi. - AYDIN