Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede görev yapan polislerle yemekte bir araya geldi.



İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Alibeyoğlu, ilçenin huzurlu olmasında emniyet personelinin büyük katkısının olduğunu söyledi.



Polislerin bir taraftan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi asli görev yürütürken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk anlayışı ile önemli projelere imza attığını belirten Alibeyoğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, bu vatan coğrafyasında milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Bu vesile ile milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."



Alibeyoğlu, programa katılan polislere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.