Gazetecilerden Polislere, Şüpheli Çantalı Sürpriz

Niğde'de görev yapan gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle emniyet mensuplarına günün anısına şüpheli paket sürprizi yaptı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Kentin en büyük meydanı olan Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan bankın altında şüpheli paket olduğunu fark eden belediye temizlik görevlisi çalışanı orada bulunan motosikletli polis timine bildirdi. Olay yerinde geniş güvenlik alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanının kıyafetini giyerek incelediği çantanın içerisinden üzerinde "10 Nisan Polis gününüzü kutlarız", "sizleri çok seviyoruz" yazılı pankart çıktı.

''GÜNÜN EN GÜZEL HEDİYESİ BU OLDU''

Çantanın bomba olmadığını gören vatandaşlar ise kutlama pankartını görünce alkışladı. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sürprizden sadece kendisinin bilgisi olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlara bilgi vermedim. Onlar içinde tahmin ediyorum günün anlamına özgü bir sürpriz oldu. Bizi böyle bir günde düşünmüş olmanızdan ve sürpriz yapmanızdan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Günün en güzel hediyesi bu oldu bize hatıra da oldu. Gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

''GECE GÜNDÜZ BERABERİZ''

Kurt, şöyle devam etti: "Zaten sizlerle biz kamu görevi yapıyoruz. Gece gündüz beraberiz. Sizler kamu oyunu aydınlatma anlamında çok başarılı hizmetleriniz ve çalışmalarınız var. Bizde kamu güvenliğini sağlama anlamında beraber çalışıyoruz. Sizler bizi bizler sizi görev yapma anlamında destekliyoruz. Hoş görü çerçevesinde gayet anlayışlı görev yapıyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum."