Polis Günü'nde 'Şüpheli Çanta' ile Kutlama

NİĞDE'de görev yapan gazeteciler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'tan izin aldıktan sonra, polis ekiplerine, Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'şüpheli paket' sürprizi yaptı.



Kentin en büyük meydanı olan Ömer Halisdemir Meydanı'nda bulunan bankın altında şüpheli paket olduğunu gören belediye temizlik görevlisi, durumu orada bulunan motosikletli polis timine bildirdi. Olay yerinde geniş güvenlik alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanının kıyafetini giyerek incelediği çantanın içerisinden üzerinde '10 Nisan Polis gününüzü kutlarız', 'Sizleri çok seviyoruz' yazılı pankart çıktı. Kutlama pankartını gören çevrede toplananlar, alkışladı. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, burada yaptığı açıklamada, sürprizden sadece kendisinin bilgisi olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlara bilgi vermedim. Onlar içinde tahmin ediyorum günün anlamına özgü bir sürpriz oldu. Bizi böyle bir günde düşünmüş olmanızdan ve sürpriz yapmanızdan dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Günün en güzel hediyesi bu oldu bize hatıra oldu. Gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kurt, şöyle devam etti:



"Zaten sizlerle biz kamu görevi yapıyorsunuz. Gece gündüz beraberiz. Sizler kamu oyunu aydınlatma anlamında çok başarılı hizmetleriniz ve çalışmalarınız var. Bizde kamu güvenliğini sağlama anlamında beraber çalışıyoruz. Sizler bizi bizler sizi görev yapma anlamında destekliyoruz. Hoş görü çerçevesinde gayet anlayışlı görev yapıyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum."



- Niğde