Polis Günü Kutlamasında Sahnede Evlenme Teklifi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polis teşkilatının 172'nci yıl dönümü kutlamalarında polis kıyafetleriyle sunuculuk yapan öğretmen Ufuk Önsol, yine kendisi gibi sunuculuk yapan kadın öğretmen Rukiye Kapun'a sahnede evlenme teklif etti.



Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlamalara Yüksekova Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve öğrenciler katıldı.



Öğretmenler Ufuk Önsol ve Rukiye Kapun'un polis kıyafetiyle sunduğu programda konuşan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Türkiye'de hiçbir olayın tesadüf olmadığını belirterek, "1982'li yıllarda kominizm gelecek dendi. Bir baktık kominizm gitti. PKK terör örgütü geldi. O da bitiyor. 10 yıl önce DEAŞ diye bir örgüt yoktu. Ama şimdi DEAŞ diye bir örgüt çıktı. O da bitecek.15 Temmuz'u tesadüf yapmadılar. Bu ülke sürekli şeytan taşlasın. Ama hizmet yapmasın. 2023'te ülkemiz çok farklı bir ülke olacak dünyaya meydan okuyacak. Güvenlik kuvvetlerimiz tüm olumsuzluklara rağmen terörün her türlüsünün kökünü kazıdı. Birileri hendek kazıyordu. Benim insanlarım camiye, okula ve işine gitmesin diye. Allah'a şükür benim ülkemin yiğit evlatları, hiçbirini sağ bırakmayacak şekilde, hiçbir insanımızın kılına zarar gelmeyecek şekilde davrandı. Tüm emniyet ve jandarmamıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Yülsekova İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu ise, polisin başarısının vatandaşın verdiği desteğe bağlı olduğunu belirterek, bu desteği artırabilmek için, polisle halk arasıda iyi ilişkileri en üst seviyeye çıkarıp gönül köprüsü kurma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



EVLENME TEKLİFİ SÜRPRİZİ



Programın sonuda süpriz bir gelişme oldu. Programın sunuculuğunu yapan Gazi İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Ufuk Önsol, sunucu arkadaşı ve aynı okulda Rehber Öğretmen olan Rukiye Kapun'a sahnede diz çökerek evlenme teklif etti. Programa katılan konuklar gibi Kapun'da bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek teklifi kabul etti. Evlenme teklifi sonrası sahneye çıkan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kaşıkçı ve protokol öğretmenleri tebrik etti. - Hakkari