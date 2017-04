Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen at yarışını, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Kırdemirkır" kazandı.



Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen ve bugün başlayan 2017 ilkbahar ve yaz yarışlarının beşinci koşusu, "Polis Günü Koşusu" adıyla yapıldı.



75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen yarışa yedi at katıldı.



Yarışı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nejat Bil, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Ender Sevim ve Başkan Yardımcısı Tayfun Hoşdil ile Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Turgut Alakuş da izledi.



Kum pistte 2 bin metre koşulan yarışı, Mahmut Karakeçi'nin sahibi olduğu ve jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Kırdemirkır" isimli at kazandı.



"Kırdemirkır" yarışta birinci gelerek, sahibine 60 bin lira kazandırdı.



Birincilik kupasını "Kırdemirkır"ın sahibi Mahmut Karakeçi'nin yerine Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nejat Bil'den aldı.



Yarışlar için hazırlanan kitapçıkta, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak ve asayişini temin etmek amacıyla 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın, 200 binin üzerinde personeliyle Türk halkına çağdaş düzeyde güvenlik hizmeti sunduğu belirtildi.