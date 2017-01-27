Polis, Firari Şüpheliyi Metruk Binada Yakaladı

Kayseri'de ortağı A.K.'yi 7 el ateş ederek öldüren ve aracı ile ayaklarının üzerinden geçen şahıs Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Kayseri'de geçtiğimiz gün TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ziraat mühendisi A.K. ile uzman çavuş T.G. arasında birlikte kurdukları tavuk çiftliği meselesi yüzünden tartışma çıkmış, tartışmada A.K.'den alacaklı olan T.G. tabancayla ortağına kurşun yağdırmıştı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden A.K.'nin ayaklarının üzerinden aracı ile geçen T.G., olay sonrasında firar ederken, ağır yaralanan A.K. kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden cinayet şüphelisi T.G.'yi Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi'inde bulunan metruk bir binada saklanırken yakaladı.



Cinayet şüphelisi T. G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ