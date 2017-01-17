Polis Eylemciye, CHP'li Mahmut Tanal da Polise Müdahale Etti

Polis eylemciye, CHP'li Mahmut Tanal da polise müdahale ettiOHAL sonrası yayımlanan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapan akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça, Aile Bakanlığı personeli Veli Saçılık...

Polis Eylemciye, CHP'li Mahmut Tanal da Polise Müdahale Etti

Polis eylemciye, CHP'li Mahmut Tanal da polise müdahale etti

OHAL sonrası yayımlanan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapan akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça, Aile Bakanlığı personeli Veli Saçılık ve Acun Karadağ'ı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ziyaret etti. Ziyaret sonrası CHP'nin Türkiye genelinde başkanlık sistemine karşı başlattığı ayağa kalkıyoruz eylemi için yapılan etkinliklere katılmak üzere olan Tanal, polisin müdahalesini fark edince geri dönerek Semih Özakça'yı gözaltına almak isteyen polislere müdahale etti.

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Haber: ANKARA (DHA)

DHA-Gündem tr 2017-01-17 10: 59: 02

(Tür: Ankara)

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