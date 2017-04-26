Polis Eşlerinden Göz Nuru Sergisi

Balıkesir-Karesi Halk Eğitim Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile açılan "Elde Türk İşlemeleri Kursu" sona erdi. Tamamı polis eşlerinden olaşan 26 kursiyer eserlerini sergiledi.



Tamamı polis eşlerinden olaşan kursiyerler kısa sürede yüzlerce eseri ortaya çıkardı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Lojmanlarında bulunan kafeterya ve dinlenme alanında gerçekleştirilen sergi açılışını Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Çalıcı, Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musatafa Canseven, Kurs hocası Tenzile Esen ve kursiyerler yaptı. Çalıcı, "Hanımlara örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Polis hanımlarının açmış olduğu sergiyi gezdik. Ben buradan bu işle uğraşmış tüm kadınları tebrik ediyorum. Yaptıkları elişi sanatları insanın gözüne hitap ediyor. Ben yapılan bu elişlerini çok beğendim. Bu yılki sergiyi geçen seneki sergiden daha gelişmiş gördüm" dedi. - BALIKESİR