Polis Eşlerinden El Sanatları Sergisi

Balıkesir'de 26 polis eşinin katıldığı kursta ortaya çıkan eserler sergilendi.



Polis Lojmanları'nda ziyarete açılan sergide konuşan Karesi Halk Eğitim Müdürü Mustafa Canseven, polis eşlerinin el sanatları kursunda başarı gösterdiğini belirtti.



Yaptıkları eserleri sergilemenin kendileri içinde olduğunu ifade eden Canseven, "Bu yıl polis lojmanlarında 2 kurs açtık. Biri Türk işlemeleri diğeri de el sanatları kursu. 4 yıldan beri kurslarımıza devam ediyoruz. Polis eşleri burada gerçekten çok iyi çalışıyor. Burayı bir atölyeye dönüştürdü. Ortaya çıkan ürünlerden de bunları görebiliyoruz." dedi.



Sergiye, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Çalıcı, kurs öğretmeni Tenzile Esen ve kursiyerler katıldı.