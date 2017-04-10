Polis ekiplerine sokak ortasında pasta sürprizi

Bıçaklı kavga ihbarına giden polis ekipleri geldikleri yerde pasta kesti



ADIYAMAN - Adıyaman'da bıçaklı kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, vatandaşların pasta sürpriziyle karşılaştı.

Hocaömer Mahallesinde faaliyet gösteren esnaflar kendi aralarında Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak istediler. Polis ekipleri için özel pasta yaptıran vatandaşlar, 155 Polis imdat hattını arayarak, bıçaklı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga yerine esnafın hazırladığı pastayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Oldukça güzel bir sürprizle karşılaştıklarını söyleyen polis ekipleri esnafa teşekkür etti.

Esnaf ise Adıyamanlılar olarak her zaman bayraklarının, devletlerinin ve emniyetin yanında olduğunu dile getirerek polislerin polis haftasını kutladı.