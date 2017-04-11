Polis ekipleri patlama alanını boşaltıyor

İkinci bir patlama riskine karşı bölge boşaltılıyor



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, içerisinde Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şubelerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede ikinci bir patlama riskine karşılık polis ekipleri bölgeyi boşaltıyor.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar güvenlik kuvvetleri tarafından tahliye ediliyor. Polis ekipleri ikinci bir patlama riskine karşılık bölgenin boşaltılması talimatı aldı. Ekipler, toplanan vatandaşlara ikinci bir patlama riski olduğu için bölgeyi terk etmeleri konusunda anonslar yapıyor. Bölgede çalışma yapan 112 acil servis ambulansları, sağlık personeli, UMKE ve belediye ekipleri de ikinci patlama riskine karşılık güvenli bölgeye yönlendirildi.

Öte yandan patlamada yaralanan polis ve vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.