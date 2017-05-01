Polis Çete Üyelerinin Birbirini Dolandırmasını Önledi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları ileri sürülerek tutuklanan 20 kişiden 4'ünün, çete liderinin haberi olmadan bankadaki 6 milyon lirayı çekip Dubai'ye kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Savcılığı'na yaklaşık 1 ay önce 1 kişi, aralarında banka görevlilerinin de olduğu, liderliğini Saltık Buğra K.'nin yaptığı, ATM'den vadesiz hesapların ek hesabı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine savcılık Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine konunun araştırılmasını istedi. Polis, çete liderinin Saltık Buğra K. olduğunu, onun altında ise Ali G., Varol A., Mehmet A. ve Tayfun H. olduğunu belirledi. Polis çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipte çetenin bankaların sistem açığını bularak ATM'lerden vadesiz hesaptan ek limitleri milyon liraya çıkartıp kredi kartlarına aktardıklarını, daha sonra da sahte iş yeri açıp bankalardan pos cihazı çıkartarak paraları buradan çektiklerini belirledi. Polis bu yöntemle çetenin 9 milyon lira çektiğini, bu paranın 6 milyon lirasını bir bankaya hesap açarak yatırdıklarını belirledi.



4 ÇETE ÜYESİ DUBAİ'YE KAÇMAYA ÇALIŞTI



Polis takibe devam ederken, Ali G., Varol A., Mehmet A. ve Tayfun A.'nın çete liderinin haberi olmadan bankadaki görevlinin yardımıyla parayı çekip Duabi'ye gitmeyi planladığını tespit etti. Polis bunun üzerine operasyonu erkene alarak şafak vakti Ankara, Van ve Adana'da operasyon yaptı. Yapılan operasyonla birlikte hesaba da bloke konularak 6 milyon lira kurtarıldı. Polis çete üyesi 4 kişinin Dubai'ye gideceğinden haberi olmayan çete lideri Saltık Buğra K.'nin dolandırılmasını önledi. Bu durumu polisten öğrenen Saltık Buğra K.'nin şok olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilmiş, 1'i kadın 1'i banka görevlisi 20 şüpheli tutuklanmıştı.



(Fatih Keçe /İHA)