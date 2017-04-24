SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Polis Bıçaklı Şahsı Böyle Vurdu
Polis Bıçaklı Şahsı Böyle Vurdu
İtalyan polisi bıçaklı şahsı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.
24 Nisan 2017 Pazartesi 17:54
İtalyan polisi bıçaklı şahsı silahla vurarak etkisiz hale getirdi....
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9538967] DailyMotion.com
İtalyan
,
Polis
,
Tabanca
,
Silah
2
96
26
Dünya nükleer bomba beklerken, Kim'den bu fotoğraflar geldi
Her gün milyonları yönlendiren kadın, ilk kez yüzünü gösterdi
2 saatliğine yüzünü göstermek için 300 bin euro istedi
Donald Trump 1915 olayları için 'soykırım' demedi
Tek tek deneyip bizzat teslim aldı! İşte Acun'un yeni oyuncağı
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı
Vadi tutkunlarının beklediği haberi verdi
Telefonundan 'Bylock' çıkan sütçünün savunması 'pes' dedirtti!
Survivor yarışmacısı 5 vakit namaz kılıyor
Son filmiyle 10 milyon zarar eden Mahsun'a bir şok daha
DEAŞ, her saldırıdan sonra İsrail'den özür dilemiş
YSK'dan CHP'nin referandum talebine ret
Yer: Iğdır! Boyundan büyük balık yakaladı
Rusya buğday için Türkiye'ye heyet gönderecek
Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne '1915' mesajı
Başakşehir'de büyük şok! 4 oyuncu tedbirli olarak PFDK'lık oldu
Ürdün'de tecavüzcüyle evlenme yasası kaldırıldı
Firari Adil Öksüz'ün baldızı tutuklandı
Fenerbahçe'yle anlaşma iptal mi? Açıklama geldi
Fransa'nın en güçlü lider adayının sıra dışı evliliği
'Eşkıya'ya sürpriz bir isim dahil oldu
Önüne geleni deviren inek, hayvan pazarını arenaya çevirdi
Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit: Tek atışta batırırız
Cono'lar şehir ortasında kalaşnikoflarla çatıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Yaptığı hareketle Galatasaraylı taraftarları heyecan bastı
Acun içler acıtan manzaraya dayanamadı, müjdeyi verdi
Milyonluk futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
Ebru'nun çıplak fotoğrafını uzun uzun inceleyip noktayı koydu
Ebru, çıplak fotoğraf skandalı patlamamış gibi yaşıyor
Bir dönem podyumların yıldızı olan isim, şimdi koyun otlatıyor
Acun'un kanalından yarışmacıyı yaka paça attılar
PKK koridoruna operasyon başlıyor! İlk hedef Tel Abyad
Derbi sonrası bu fotoğrafı gören taraftar isyan etti: Utanın
7 saatte 6 bin liralık yemek yediler
Tarihi maç için saatler öncesinden sıraya girdiler
Beklenmedik gelişme! Furkan, ceketini alıp gitti
Soğuk savaş sonrası ilk kez Karadeniz'e gidiyor!
Tekirdağlı şehidi, 500 nüfuslu köyde 5 bin kişi uğurladı
Darbecilerden skandal sözler: Ya kahraman olacağız ya vatan haini
100 yıldan fazla yaşamak için milyonlar verdiği ortaya çıktı
41 yaşındaki öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine istismarda bulundu
Söz dizisinden gözleri yaşartan türkü sahnesi
Dün gece yürekleri ağza getirdi
Ünlü AVM'deki korkunç ölümde 11 yıl sonra yeni gelişme!
Volkan'a bu telefonu atan taraftar yandı
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
PKK'ya dev harekatta komuta 2'nci Ordu'da!
"Oğlumu vuranın kim olduğunu erkek gibi söyleyeceksiniz"
Emre, bu seferde 'İşte Benim Stilim' yarışmacısını markajına aldı