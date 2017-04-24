Polis Bıçaklı Şahsı Böyle Vurdu

İtalyan polisi bıçaklı şahsı silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

İtalyan polisi bıçaklı şahsı silahla vurarak etkisiz hale getirdi....

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İtalyan, Polis, Tabanca, Silah