Bakırköy'de Olay Çıktı! Polis, Bariyerleri Yıkmaya Çalışan Grubu Havaya Ateş Açarak Dağıttı

Bakırköy'de arama noktasında üzerini aratmak istemeyen ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri bazı grup üyelerini gözaltına aldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK GRUBU DAĞITTI

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yıkmaya çalıştı. Polis ise havaya ateş açarak grubu bariyerlerden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri bariyerlerin açılan kısımlarını kapatarak durumu kontrol altına aldı.