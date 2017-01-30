Polis Amcalar Çocukları Geziye Götürdü

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin yoksul mahallelerinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini, Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.



Kentin güney bölgesindeki Dağlıoğlu, Denizli, Şakirpaşa, Hürriyet ve Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan dezavantajlı 150 öğrenci, otobüslerle İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından karşılanan öğrenciler, 'Osman Amca' diye slogan atıp alkışlarla tempo tuttu. Çocuklarla yakından ilgilenen Osman Ak, önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, çocukların sevinciyle çok daha mutlu olduklarını söyledi. Tarsus'taki Hayvanat Bahçesi'ni gezmeye götürülen çocuklar da, polislere teşekkür etti. - Adana