Polis Alımı İçin Başvurular Devam Ediyor

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından taleplerin yoğun olması ve referandum nedeniyle uzatılan Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) öğrenci alımları için başvurular devam ediyor.



Polis Akademisi Başkanlığı'nın POMEM'e ön başvuru işlemlerinin yapılış tarihi olarak açıkladığı 3-14 Nisan tarihini, taleplerin yoğun olması ve referandum sürecinden dolayı 28 Nisan'a kadar uzatmasının ardından başvuruların yoğun olarak devam etmekte olduğu öğrenildi.



Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bini kadın olmak üzere alınacak olan toplam 10 bin polis, ülke genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için 7 gün 24 saat görevinin başında olacak. POMEM'de başarılı olan öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık gibi giderleri devlet tarafından karşılanacak. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde;



"Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak."



Adaylar, sınava giriş koşulları ve sınav takvimi hakkında "www.pa.edu.tr" internet sitesinden detaylı bilgi alabilecekleri gibi buradan ön başvurularını da yapabilecekler. - ANKARA