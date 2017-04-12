Polis Ağabeyleri Oyuncak Dağıttı

Gaziantep'te uygulama noktalarında görev alan polisler, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla çocuklara oyuncak hediyeler verdi.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Polisler, uygulamalarda araçlarda bulunan çocuklara oyuncaklar hediye etti.



Oyuncakları alan minikler, sevinçlerini polislere sarılarak giderdi.



Vatandaşlardan Ahmet Kayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerine gittikleri sırada polislerin araçlarını durdurduğunu belirtti.



Polislerin daha sonra yanlarındaki oyuncakları oğluna vermesi üzerine çok şaşırdığını belirterek, "Böyle bir durumdan dolayı çok mutlu oldum. Çocuğum da çok sevindi. Allah, polislerimize zeval vermesin. Polislerimizin, kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." şeklinde konuştu.