Polis 2 Şüpheli Şahıs Üzerinde Yapılan Aramada Yaklaşık 3 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheli şahıs üzerinde yapılan arama sonucu yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla alakalı olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "30 Ocak Pazartesi günü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz Elazığ-Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında; Aynı gün saat 13.30 sıralarında uygulama noktasına gelerek şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan bir şahıs üzerinde yapılan arama sonucunda gizlenmiş vaziyette toplam daralı 920 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı otobüste yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs üzerinde yapılan aramada daralı 2 kilo 85 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan bir tanesi tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA