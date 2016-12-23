Polatlıda'da Eğitime Kar Engeli

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.