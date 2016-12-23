Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.
Polatlıda'da Eğitime Kar Engeli
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
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