TÜMÜ
Haberler Search
Polatlıda'da Eğitime Kar Engeli

Polatlıda'da Eğitime Kar Engeli

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Polatlıda'da Eğitime Kar Engeli

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Aralık, Polatlı, Ankara, Kar, Mem
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads