Polatlı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 197'si tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada, tutuksuz bir sanık ile avukatların beyanları dinlenildi.



Savunmasını yapan tutuksuz sanık Aziz Tarhan, 15 Temmuz gecesi konvoy halinde kışladan çıktıklarını, konvoy komutanlarının darbe girişimini öğrenmesi üzerine kışlaya geri döndüklerini beyan etti.



Soru üzerine, kışladan çıkarken sanık eski Albay Selçuk Serhat Pesek'i gördüğünü ifade eden Tarhan, Pesek'in, "Karşınıza çıkıp sizi durdurmak isteyen olursa durmayın." dediğini iddia etti.



Savunmanın ardından sanık avukatları tahliyeye yönelik taleplerde bulundu.



Duruşmaya yarın avukat beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.



Beyanların ardından mahkemenin ara kararı açıklaması bekleniyor.