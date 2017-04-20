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Polat, Yeka Rüzgar İhalesine Girecek
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Polat, Yeka Rüzgar İhalesine Girecek

Türkiye'nin rüzgar enerji santrali alanındaki en büyük oyuncusu konumundaki Polat Enerji, 1000 MW'lik yenilenebilir kaynak alanı rüzgar santrali lisans ihalesine katılacak.

Polat, Yeka Rüzgar İhalesine Girecek

Türkiye'nin rüzgar enerji santrali alanındaki en büyük oyuncusu konumundaki Polat Enerji, 1000 MW'lik yenilenebilir kaynak alanı rüzgar santrali lisans ihalesine katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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