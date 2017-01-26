Polat, "Farklı Proje ve Yatırımlarla Yeşilyurt'un Çehresini Değiştiriyoruz"

Yeşilyurt İlçesinde alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması adına, Gedik Namazgâh'ın arka kısmındaki 25 dönümlük alana 'Yeşilyurt Kent Park' inşa ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 Milyon TL harcanan 'Yeşilyurt Kent Park' projesine (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Milyon TL'lik destek sağladı.

(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın daveti üzerine geldiği Malatya'da inşaatının büyük bir kısmı tamamlanan "Yeşilyurt Kent Park" alanında incelemelerde bulundu.

POLAT, "YEŞİLYURT KENT PARK PROJESİ İLÇEMİZİN SOSYAL YAŞAMINA CANLILIK GETİRECEK"

"Yeşilyurt Kent Park" projesinin bu yaz hizmete gireceğini ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt Kent Park" projemiz her yönüyle farklı ve modern bir anlayış hâkim. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin yapısına canlılık kazandıracaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projeye 6 milyon TL gibi büyük bir maddi destek sağlayan (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı ve Başkan Yardımcısıyla birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Projemizin park alanı (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılırken, şu anda çalışmalarına devam ettiğimiz sosyal tesis binayı ise biz yapıyoruz. Yeşilyurt ilçemiz doğası ve yeşil alanlarıyla çok farklı bir yapıya sahip, göreve geldiğimiz günden beri yeşil alanları korumak, vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, çocuklarımızın eğlenebilecekleri alanları çoğaltma yoluna gittik. "Yeşilyurt Kent Park" projemizde bu anlayışa uygun olarak hizmete sunacağız. Bu proje için kendi kaynaklarımızı kullanırken kamunun diğer kaynaklarından da yararlanıyoruz" dedi.

(DAP) Bölge Kalkınma İdaresine sundukları projelere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Polat,"Sunduğumuz proje ve yatırımlara destek veren Başkanımıza ve ekibine hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim amacımız en güzel hizmetlerle ilçemizin değerini artırıp, öncelikle bölgede sonra da Türkiye'de örnek alınacak bir kimliğe bürünmesini sağlamaktır" dedi.

DEMİR, "YEŞİL ALANLARIN ARTMASI İÇİN ÇABA SARFEDEN BELEDİYE BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM"

(DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ise, "Doğu Anadolu Bölgesindeki yeşil alan miktarının artırılması, rekreasyon alanlarının genişletilmesi anlamında hazırlanan projelere destek veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen "Yeşilyurt Kent Park"projesine de bu açıdan destek sağlıyoruz. Mevcut'ta devam eden 10 proje içerisinde yer alan bu projemiz fiziki anlamda diğerlerinden daha ileri noktadadır. Projenin sorunsuz tamamlanması için gösterdiği çabadan dolayı Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Alanda yaptığımız incelemeler sırasında gördüğümüz manzara ise 'bir ustanın taşın üstüne yapmış olduğu ince bir işçilik' edasıyla eşdeğerdir. Projenin her yönüyle başarılı bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Temennimiz buranın yaz ayına girmeden tamamlanıp hizmete girmesidir. İnşallah açılışını hep birlikte yaparız. Malatya halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.