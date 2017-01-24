Polanski, Cesar Sinema Ödülleri Jüri Başkanlığından Çekildi

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen ve bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri yarışmasının jüri başkanlığına seçilen yönetmen Roman Polanski, hakkındaki çocuk istismarından kesinleşmiş cezanın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle jüri başkanlığından çekilmek zorunda kaldı.



Polanski'nin avukatı Herve Temime, Fransa basınına yaptığı açıklamada, Polanski'nin kendisine jüri başkanlığı görevi verilmesinden sonra başlayan tartışmalardan dolayı çok üzgün olduğunu ve başkanlık görevinden çekilmeye karar verdiğini belirtti.



Organizasyon Komitesi tarafından 18 Ocak'ta yapılan açıklamada, daha önce pek çok uluslararası ödül alan Polonya asıllı Paris doğumlu 83 yaşındaki Polanski'nin Cesar Sinema Ödülleri Jürisi'nin başkanı olarak belirlendiği açıklanmıştı.



Kariyerinin yanı sıra hakkındaki çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen ve bu nedenle ABD'de hapis cezasına çarptırılan Polanski'nin bu göreve getirilmesi Fransa'da yoğun tartışmalara yol açmış ve özellikle kadın derneklerinin organizasyonu ile protesto amaçlı 61 bin imza toplanmıştı.



Polanski, hakkındaki çocuk istismarı iddiaları üzerine Fransız vatandaşlığına geçmiş ve Fransa, ünlü yönetmeni ABD'ye iade etmeyi reddetmişti.



Bu yıl 24 Şubat'ta 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri'nin yeni jüri başkanının yakında açıklanması bekleniyor.



Bugünkü törende 84 yaşındaki İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya "Cesar Onur Ödülü" verilecek.