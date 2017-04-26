Polagri'17 Polatlı 2.tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Polagri'17 Polatlı 2.tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen POLAGRİ'17 Polatlı 2.Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Polatlı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Tohum, Gübre, Yem, Fidan, Sulama Üniteleri, Seracılık, İlaçlama, Hayvancılık Teknolojileri Gıda ve Gıda Endüstrisi şeklindedir.

Düzenleyici: Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Konusu: Tarım Gıda ve Hayvancılık Endüstrisi ve Teknolojileri

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Polatli

Mekan : Polatlı Fuar Alanı

Mekan Adresi : Polatlı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : POLAGRİ'17 Polatlı 2.Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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