Polagri'17 Polatlı 2.tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen POLAGRİ'17 Polatlı 2.Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Polatlı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Tohum, Gübre, Yem, Fidan, Sulama Üniteleri, Seracılık, İlaçlama, Hayvancılık Teknolojileri Gıda ve Gıda Endüstrisi şeklindedir.
Düzenleyici: Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Konusu: Tarım Gıda ve Hayvancılık Endüstrisi ve Teknolojileri
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Polatli
Mekan : Polatlı Fuar Alanı
Mekan Adresi : Polatlı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : POLAGRİ'17 Polatlı 2.Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır