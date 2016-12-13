PÖH Başvuru Sonuçları Açıklandı mı? PÖH Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

PÖH başvuru sonuçları açıklandı mı ve PÖH sonuçları ne zaman açıklanır sorularının cevapları merak ediliyor. PÖH (Polis Özel Harekat) başvuruları 14 Kasım'da sona ermişti. 19.Dönem Polis Meslek eğitim Merkezlerine, Özel harekat birimlerinde polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 10.000 (on bin) erkek aday asıl olarak alınacaktır. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek eğitim Merkezleri'nde özel harekat polisi yetiştirmek üzere 28 yaşından gün almamış ve en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacak.

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PÖH MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI

İHA muhabirine açıklama yapan Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, 10 bin özel harekat polisi alımı mülakatlarının 19 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Konuyla alakalı detaylı açıklama yapan Gürel, "Polis Akademisi'nin internet üzeriden açtığı başvurular tamamlandı. Yaklaşık 280 bin tane, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı bunlara müracaat ettiler. Önümüzdeki süreçte, 19 Aralık olarak tahmin ediyoruz, spormülakatları, sağlık kurulu raporları ve daha sonrasında sözlü mülakatlarla süreç başlayacak. Eğitimleri de inşallah 2017'nin ilk aylarında Türkiye'nin değişik illerinde Polis Akademisi'nin belirleyeceği okullarda, eğitici kadrosunu biz vereceğiz, bu şekilde eğitimlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAREKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki yıl yapılan polis özel harekat alımlarında, 09 Ekim Cuma günü sonlanan başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 14 Ekim Çarşamba günü mülakat bilgileri ile birlikte açıklanmıştı. Bu yılki mülakat bilgileri açıklamasının Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü tarafından 19 Aralık'a yönelik yapılmasıyla birlikte, tarih konusundaki keşmekeş de ortadan kalkmış oldu. Mülakatların 19 Aralık'ta başlayacağı düşünülürse, sonuçların önümüzdeki haftanın ilk günlerinde açıklanması beklenmektedir.

ADAYLARIN ALACAĞI EĞİTİM PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Eğitim programlarının toplamda 6 ay süreceğini ifade eden Gürel, "Tabi polislik temel eğitimlerini de POMEM okullarında alacaklar. Bu eğitimleri aldıktan sonra bizim temel olarak tabanca, kısa namlulu silahlar, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfekleri; haritacılık, meskun mahal operasyonları, bina operasyonları, ilk yardım kursları bunlarla beraber yoğurduğumuz yaklaşık 24 hafta sürecek bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimlerle inşallah arkadaşlarımızı yeterli düzeye getirip, 1. Bölge illerimizle beraber çalışacağız" diye konuştu.

EĞİTİMLERİ GEÇEMEYENLERLE İLİŞİK KESİLECEK

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Gürel, "Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler" şeklinde konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar Polis Özel Harekat (PÖH) sonuçları bilgisine bir an önce ulaşmak istiyor. Polis Akademisi internet sitesi her gün yakından takip ediliyor. PÖH sonuçları ve mülakat tarihi akademi internet sitesi üzerinden açıklanacak. 285 bin adayını başvuru yaptığı Özel Harekat alımları 14 kasım itibari ile son bulmuştu. EGM PÖH başvuru sonuçları ve mülakat tarihi ne zaman açıklanır? Bütün katılan adaylar dört gözle sonuçların açıklanmasını bekliyor...

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

a)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

ç)

Emniyet Teşkilatı sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.)

"Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, …olacaktır."

"Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.")

d)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e)

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2)

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f)

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g)

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ğ)

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

h)

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ı)

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

i)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POLİS ÖZEL HAREKAT SINAVLARI HAKKINDA

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adayların şahsen başvuru ve sınav merkezlerine girerken yanlarında cep telefonu, ses, görüntü ve kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Adaylar Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

Hakkında "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığımızın https://www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası https://www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.















