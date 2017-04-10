Podyumun 76'lık vücutçu dedesi

Vücut geliştirme sporuyla 60 yıl önce tanışan 76 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Kemal Yükselen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 yıl önce vücut geliştirme sporuyla tanıştığını anlattı. Vücut geliştirmeye beton ağırlıklardan oluşan halterle başladığını ve tren raylarından ağırlıklarla devam ettiğini belirten Yükselen, "Türkiye'de bu yarışmalara katılan en yaşlı sporcu benim. 76 yaşındayım ve 1 Ağustos 1941 doğumluyum." dedi.

Spora başladığı dönemde Ankara'da çalışacak salon bulunmadığını dile getiren ve şu an çalıştığı salonda sporcuların "dede" diye hitap ettiği Yükselen, "Alfredo isimli bir İtalyan Necatibey Caddesi'nde spor salonu açtı. Orada çalışmaya başladım. Ankara Demirspor kulübünde güreş yaptım. Beni halter salonundan alır güreşe götürürlerdi. Güreşi sevmedim. Halter müsabakalarında birinciliğim var." ifadelerini kullandı.

Vücut geliştirme yarışlarına girmeye halterden sonra başladığını ancak bir süre sonra bıraktığını kaydeden Yükselen, "Yarışmalara girmedim ama sporu bırakmadım. Emekli olduktan sonra yarışmalara yeniden başladım. O zaman 68 yaşındayken 50 yaş grubuyla yarışıyordum." diye konuştu.

Vücut geliştirme sporuyla 60 yıl önce tanışan 76 yaşındaki emekli fen bilgisi öğretmeni Kemal Yükselen'in performansı görenleri şaşırtıyor. Yükselen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 yıl önce vücut geliştirme sporuyla tanıştığını anlattı. Vücut geliştirmeye beton ağırlıklardan oluşan halterle başladığını ve tren raylarından ağırlıklarla devam ettiğini belirten Yükselen, "Türkiye'de bu yarışmalara katılan en yaşlı sporcu benim. 76 yaşındayım ve 1 Ağustos 1941 doğumluyum." dedi.